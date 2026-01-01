CharityEngine and Keela both offer donor management tools, but they charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, email campaigns, donation forms, and event management with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger relationships with supporters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Keela
💸
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and memberships so every dollar goes directly to your mission
⚙️
Zeffy works right out of the box with simple tools that don't require training or technical knowledge
👥
Zeffy is built for small nonprofit teams who need professional results without complex donor management systems
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While CharityEngine costs $550/month plus card fees and Keela charges monthly fees plus 2.9% per donation, Zeffy lets you keep every dollar raised while managing donor relationships effectively.
Zeffy provides essential donor tracking, gift history, and relationship management without the complexity or cost of enterprise platforms. You get clean donor data and automated receipts without paying hundreds monthly or needing technical staff to manage the system.
Yes. Zeffy proves you don't need expensive software to build strong donor relationships. Our platform handles donor data, recurring gifts, and communication tools at zero cost, so small nonprofits can focus resources on their mission instead of software bills.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors, not monthly fees from nonprofits. You get complete donor profiles, gift tracking, and automated receipts without paying $550/month like CharityEngine or monthly fees like Keela.
Zeffy makes switching simple with data import tools and dedicated support. You'll keep all your donor history and relationships while eliminating monthly software costs that drain your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
