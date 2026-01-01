Chaque action

Easy Donor Database
✅
✅ Donation History & Notes per Donor
✅
✅
Donor Tags / Segments
✅
✅
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
✅ ✅
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
✅
✅ Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
✅
✅
Export Donor Data Anytime
✅ ✅
Offline Donations Tracking
✅
✅ Pre-filled donation forms
✅
✅

Pricing
$550/month
$550/month plus card fees per gift
$109/month
$109/month plus card fees
Processing fees
N/A
CharityEngine matches current payment processing rates for both credit cards and ACH; specific rates are not publicly disclosed.
N/A
Not publicly disclosed; transaction fees are charged on donations and payments.
Platform fees
N/A
Not separately disclosed; platform fees appear to be included in the monthly subscription cost
N/A
Custom/Not publicly disclosed (determined by organization needs and solutions)
Monthly fees
$550/month
Starting price for Starter plan; Pro and Premier plans require contacting the vendor for pricing
$109/month
Pricing varies by database size and solutions selected
Value for money
4.1
4.2

Features
4.1/5
Powerful donor management, but steep learning curve and complex setup for small teams.
4.2/5
Strong CRM and email tools, though requires dedicated staff time to master effectively.
Donations
CharityEngine offers donation processing with customizable forms and recurring gift options, but charges processing fees that eat into your fundraising revenue.
EveryAction handles online donations with customizable forms, recurring giving options, and donor management tools integrated with their CRM platform.
Ticketing
CharityEngine provides event ticketing through their platform, though it's primarily focused on donor management rather than comprehensive event solutions.
EveryAction doesn't offer event ticketing. You'd need third-party ticketing platforms and manual processes to sync attendee data with your donor records.
Peer-to-Peer Fundraising
CharityEngine offers peer-to-peer fundraising tools, allowing supporters to create their own fundraising pages connected to your campaigns.
EveryAction offers peer-to-peer fundraising with customizable campaign pages, social sharing tools, and fundraiser management features.
Auctions
CharityEngine doesn't include auction functionality - you'd need separate software to run silent or live auctions for your events.
EveryAction doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
CharityEngine doesn't offer dedicated raffle functionality - you'd need to manage raffles through workarounds or third-party integrations.
EveryAction doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and drawings.
Online store
CharityEngine lacks built-in online store capabilities for selling merchandise or products to support your cause.
EveryAction doesn't provide e-commerce functionality. You'd need third-party store solutions and manual processes to connect sales data.
Memberships
CharityEngine offers membership management with automated renewals and tiered membership levels, but requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.
EveryAction offers membership management with automated renewals and member communications, but requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.
Donor Management/CRM
CharityEngine provides comprehensive donor management with detailed tracking and reporting, but the complex interface requires extensive training and can be difficult for volunteers to navigate.
Comprehensive donor database with detailed tracking and reporting capabilities, though the complexity can be overwhelming for small teams without dedicated database management experience.
Emails & Newsletter
CharityEngine includes basic email marketing tools within their CRM system, but lacks advanced segmentation and automation features that help nonprofits build stronger donor relationships.
Includes email marketing tools with segmentation and automation features, but the learning curve is steep and may require dedicated staff time to master effectively.
Payment Processing
CharityEngine processes payments through third-party integrations with additional transaction fees on top of their monthly subscription costs, increasing your overall fundraising expenses.
CharityEngine processes payments through third-party integrations with additional transaction fees on top of their monthly subscription costs, increasing your overall fundraising expenses.

Payment methods
Basic credit cards only through third-party setup
Credit cards and digital wallets, no mobile payments
Credit Card Payments
Limited support - Basic credit card processing available through third-party integrations
Yes - Accepts all major credit cards with standard processing fees
Apple Pay & Google Pay
Not supported - CharityEngine does not offer mobile wallet payment options
Yes - Supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay
ACH / Bank Transfers
Not supported - CharityEngine focuses on CRM and donor management, not payment processing
Yes - Supports ACH/bank transfers for recurring and one-time donations
Tap to Pay App
Not supported - CharityEngine is a CRM platform without mobile payment capabilities
No - Does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person donations

Customer Support
4.1/5
4.2/5 Unlimited Support
CharityEngine offers tiered support based on plan level, not unlimited
EveryAction offers tiered support based on plan level, not unlimited for all users
Phone Support / Office Hours
CharityEngine provides phone support during standard business hours
EveryAction provides phone support during standard business hours for subscribers
Webinars
CharityEngine offers regular training webinars and educational sessions EveryAction offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
CharityEngine maintains a comprehensive help center with articles and guides
EveryAction maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
CharityEngine provides live chat support during business hours
EveryAction provides live chat support during business hours for immediate assistance Nonprofit-Focused Support Team
Support access varies by plan level with phone and chat during business hours only
Tiered support based on subscription level with business hours phone and chat availability 