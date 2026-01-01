CharityEngine and EveryAction offer donor management tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Every Action
CharityEngine charges $550/month plus card fees, EveryAction starts at $109/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
CharityEngine and EveryAction require technical setup and extensive training. Zeffy gives you donations, events, raffles, and CRM tools that work together seamlessly.
CharityEngine and EveryAction demand long contracts and complex onboarding. Zeffy lets you create donation pages and start accepting gifts in minutes, not months.
Zeffy gives you 100% of your donations with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus card fees and EveryAction charges $109/month plus processing fees. You get complete donor management tools without the monthly subscription eating into your fundraising budget.
Zeffy offers the same donor tracking, communication tools, and reporting features as CharityEngine and EveryAction, but without complex interfaces that require extensive training. Your team can start managing donors effectively from day one, completely free.
Yes, Zeffy covers donations, events, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores all in one platform. Unlike CharityEngine and EveryAction that charge monthly fees plus transaction costs, everything is free with optional donor contributions.
Zeffy tracks all donor information, manages recurring gifts, and creates detailed reports just like expensive CRMs. The difference? Donors can leave voluntary contributions to support our platform, so you never pay monthly fees or lose money to subscription costs.
No, you'll gain the same donor tracking, communication tools, and reporting that CharityEngine and EveryAction offer. Plus, you'll save thousands annually since there are no monthly fees eating into your fundraising budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
