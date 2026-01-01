CharityEngine and eTapestry offer donor management tools, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and donation forms with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS E Tapestry
💸
Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs that add up quickly.
🎟️
Zeffy includes built-in auction and raffle tools, eliminating the need for multiple platforms and keeping all your donor data in one place.
🤝
Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits, not tiered support that limits access based on what you pay.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus card fees and eTapestry charges monthly fees plus $600/year. You keep 100% of donations with Zeffy, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy processes all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay with zero platform fees. CharityEngine and eTapestry charge processing fees on top of their monthly costs, reducing your fundraising revenue with every donation.
Yes, Zeffy includes donor management, online donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and online stores - all with zero fees. CharityEngine and eTapestry lack many of these features or require expensive add-ons.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees. CharityEngine costs $550/month plus card fees, while eTapestry charges monthly fees plus $600/year. With Zeffy, you keep 100% of donations and only pay standard payment processing fees.
Zeffy includes donor tracking, automated receipts, campaign analytics, plus built-in fundraising tools like auctions, raffles, and online stores. CharityEngine and eTapestry focus only on basic donor data without these fundraising features, requiring expensive add-ons.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
