CharityEngine and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Donorperfect
💰
Zeffy charges zero fees on donations, memberships, and events so you keep 100% of what supporters give to your mission.
🎟️
Zeffy includes auction bidding, raffle ticket sales, and event ticketing in one platform so you can run complete fundraising campaigns.
🤝
Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofit fundraising, not tiered support based on what you pay.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or transaction costs. While CharityEngine costs $550/month and DonorPerfect starts at $99/month (both plus card fees), Zeffy lets you keep 100% of donations while tracking supporter relationships, managing campaigns, and growing your donor base.
Unlike complex systems that require training and technical setup, Zeffy makes donor management simple for small nonprofit teams. You get donor profiles, giving history, and automated thank-you messages without the steep learning curve or consultant costs that come with CharityEngine or DonorPerfect.
Yes, Zeffy includes everything in one platform: donation processing, event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions. You won't need separate tools or integrations like you would with traditional donor management systems, and everything stays fee-free.
CharityEngine costs $550/month plus card fees, while DonorPerfect starts at $99/month plus processing fees. With Zeffy, you pay $0 in monthly fees and $0 in transaction costs. A nonprofit raising $50,000 annually saves $1,200-$6,600 per year that goes directly back to your mission.
Yes, Zeffy is built for small nonprofit teams who wear many hats. You get donor profiles, automated thank-you emails, and giving reports without technical training or setup fees. No consultants needed - just sign up and start tracking your supporters today.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
