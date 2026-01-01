CharityEngine and Donorfy offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and campaign management with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Donorfy
💰
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events, so every dollar raised goes directly to your mission instead of platform costs.
🧩
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform, eliminating the need for multiple tools and manual data syncing.
🚀
Zeffy works right out of the box with simple setup, letting small teams focus on donor relationships instead of learning complex systems.
Zeffy charges zero platform fees for donor management, while CharityEngine costs $550/month plus processing fees and Donorfy's monthly fees increase as your donor database grows. You keep 100% of donations with just optional donor contributions.
Zeffy includes built-in donation forms, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns alongside donor tracking. CharityEngine and Donorfy require separate tools for these features, adding complexity and costs to your fundraising efforts.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus processing fees and Donorfy charges monthly fees that scale with your database size. You get the same CRM features without the hefty price tag.
Zeffy provides robust donor profiles, gift tracking, and automated receipts at zero cost. Unlike CharityEngine's complex setup or Donorfy's scaling fees, you can start managing donors immediately without technical expertise or budget concerns.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management to include donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores. You get everything CharityEngine and Donorfy offer, plus more fundraising tools, all at zero platform cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
