Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...) Export Donor Data Anytime
Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available

Pricing
$550/month
plus card fees per gift
N/A
No pricing information available
Processing fees
N/A
Rates are matched to current processing providers and not publicly disclosed.
0%
transaction fees charged by Donorfy on all plans. Third-party payment gateways (Stripe, GoCardless) retain their own standard processing fees.
Platform fees
N/A
Not separately disclosed; platform fees appear to be included in the monthly subscription cost
N/A
No separate platform fees - included in monthly subscription pricing.
Monthly fees
$550/month
Starting price for the Starter plan; Pro and Premier plans require contacting the vendor for pricing.
£39/month
Starter plan for up to 500 constituents, with higher-tier plans scaling by constituent volume and optional add-ons.
Value for money
4.1
N/A

Features
4.1/5
Powerful but complex. Needs training to set up and use effectively.
N/A No rating – Basic donor management. Requires external tools for most fundraising needs.
Donations
CharityEngine offers donation processing with CRM integration, but charges processing fees on top of platform costs
Donorfy handles donation processing and donor management but charges processing fees on top of their monthly subscription costs.
Ticketing
Basic event registration available through their platform, though primarily focused on donor management workflows
Donorfy doesn't offer event ticketing features. You'd need separate ticketing platforms and manual processes to sync attendee data.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer fundraising available but requires additional setup and higher-tier pricing plans
Donorfy lacks built-in peer-to-peer fundraising tools. You'd need separate platforms and manual processes to track campaign performance.
Auctions
No native auction functionality - would require third-party integrations to run charity auctions
Donorfy doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
Limited raffle functionality - mainly supports basic prize drawings through their event management tools
Donorfy doesn't support raffle management. You'd need external raffle software and manual entry to update donor records afterward.
Online store
No dedicated online store capabilities - CharityEngine focuses on donor management rather than e-commerce
Donorfy doesn't include e-commerce capabilities. You'd need third-party store solutions and manual data syncing for supporter records.
Memberships
CharityEngine offers membership management with automated renewals, member communications, and tiered membership levels. However, setup requires technical expertise and ongoing maintenance.
Donorfy offers basic membership tracking through custom fields and tags, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member-specific communications.
Donor Management/CRM
Robust donor database with detailed tracking, gift processing, and reporting capabilities. Requires significant time investment to learn and configure properly for your organization.
Donorfy provides solid donor management with contact records, donation history, and basic reporting. However, advanced analytics and custom reporting require paid add-ons.
Emails & Newsletter
Includes email marketing tools with donor segmentation and automated campaigns. Interface can be complex for staff without marketing experience to navigate effectively.
Donorfy includes basic email functionality with templates and segmentation, but advanced automation and A/B testing require higher-tier plans or third-party integrations.
Payment Processing
Processes donations and membership payments with multiple gateway options. Charges standard processing fees plus platform fees, making it costly for smaller nonprofits with tight budgets.
Processes donations and membership payments with multiple gateway options. Charges standard processing fees plus platform fees, making it costly for smaller nonprofits with tight budgets. Charges standard processing fees plus platform fees, making it costly for smaller nonprofits with tight budgets.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations and membership payments with multiple gateway options. Charges standard processing fees plus platform fees, making it costly for smaller nonprofits with tight budgets.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Basic card processing through third-party integrations
Limited card payments via separate processor setup
Credit Card Payments
Limited support - Integrates with third-party payment processors for basic card processing
Limited - Integrates with third-party payment processors like Stripe, but requires separate setup and fees
Apple Pay & Google Pay
Not supported - No mention of mobile wallet payment options in their platform
Not supported - No native digital wallet payment options available
ACH / Bank Transfers
Not supported - CharityEngine focuses on CRM and donor management, not payment processing
Not supported - Donorfy focuses on donor management and relationship tracking, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - CharityEngine is a web-based CRM without mobile payment capabilities
Not supported - Donorfy is a web-based donor management system without mobile payment capabilities

Customer Support
4.1/5
N/A
Unlimited Support
CharityEngine offers tiered support based on plan level Donorfy offers tiered support based on subscription level, not unlimited
Phone Support / Office Hours
CharityEngine provides phone support during standard business hours Donorfy provides phone support during standard UK business hours
Webinars
CharityEngine offers regular training webinars and educational sessions Donorfy offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
CharityEngine has a comprehensive help center with articles and guides Donorfy maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
CharityEngine provides live chat support during business hours
Donorfy provides live chat support during business hours for immediate assistance Nonprofit-Focused Support Team
Nonprofit-focused support with phone, chat, and webinars — access level depends on your plan tier
Nonprofit-focused support with phone, chat, and webinars — access level depends on your plan tier src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Nonprofit-focused support with phone, chat, and webinars — access level depends on your plan tier</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>