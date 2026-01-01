CharityEngine and ClearView CRM help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Clear View CRM
💸
Zeffy charges zero fees on all donations, so your entire fundraising budget goes to your mission instead of monthly software costs.
⚙️
Zeffy works right out of the box with simple setup, while donor databases demand extensive configuration and technical training.
🎟️
Zeffy includes raffles, auctions, events, and online stores in one platform, eliminating the need for separate fundraising tools.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. While CharityEngine costs $550/month plus card fees and ClearView CRM runs $500/month plus $50 per user, Zeffy lets you keep every dollar donated for your mission.
Zeffy provides complete donor profiles, giving history, and automated receipts without the complexity of expensive systems. You get powerful donor insights and relationship tracking that's actually designed for small nonprofits, not enterprise organizations.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and online stores - all at zero cost. Unlike CharityEngine or ClearView CRM that charge extra for features, everything is included free.
Zeffy is completely free - no monthly fees, setup costs, or transaction charges. CharityEngine costs $550/month plus card fees, while ClearView CRM runs $500/month plus $50 per user. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy includes donor profiles, automated receipts, giving history tracking, and segmentation tools at no cost. Unlike paid systems that charge extra for email marketing or advanced reporting, Zeffy provides complete donor management features designed specifically for small nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
