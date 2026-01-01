CharityAuctionsToday and SchoolAuction.net help you run auction fundraisers, but they charge platform fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Auctions Today VS School Auction.net
💰
CharityAuctionsToday takes 5% plus card fees, and SchoolAuction.net charges 3% plus monthly fees. Zeffy charges zero platform fees, so your silent auction or live event raises money for your mission.
🆓
CharityAuctionsToday and SchoolAuction.net require monthly subscriptions on top of transaction fees. Zeffy offers full auction capabilities with no recurring costs or hidden charges.
💬
CharityAuctionsToday and SchoolAuction.net limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited email and chat support whenever your auction needs help, not just 9-to-5.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees, while CharityAuctionsToday charges 5% plus card fees on every transaction. You keep more money for your mission and get access to auctions, raffles, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Unlike SchoolAuction.net's 3% fees plus monthly costs, Zeffy charges zero platform fees. You get the same mobile bidding and real-time updates, plus comprehensive donor management, unlimited support, and additional fundraising tools like peer-to-peer campaigns that SchoolAuction.net doesn't offer.
Yes, Zeffy is a complete fundraising platform offering auctions, raffles, donations, ticketing, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns. Unlike auction-only platforms like CharityAuctionsToday, you get all fundraising tools in one place without switching between different services.
Zeffy charges zero platform fees while CharityAuctionsToday takes 5% plus card fees from every bid. You keep 100% of what you raise, and donors can leave voluntary contributions to cover payment processing costs.
Zeffy provides unlimited support via email, chat, and phone with real humans who understand nonprofits. Unlike auction platforms that limit support to business hours, we're here when you need us most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice