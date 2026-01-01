CharityAuctionsToday and Jumblebee help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Auctions Today VS Jumblebee
💯
CharityAuctionsToday and Jumblebee take 5% plus card fees from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or gala raises money for your mission.
🧰
CharityAuctionsToday and Jumblebee only handle auctions. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, and memberships so you can run all your fundraising from one platform.
💬
CharityAuctionsToday and Jumblebee limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help setting up your next event.
Zeffy gives you everything auction platforms offer plus much more, all at zero cost. While CharityAuctionsToday and Jumblebee charge 5% platform fees plus card processing fees, Zeffy lets you keep 100% of what you raise. You get auctions, donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer fundraising in one platform.
Yes, Zeffy is your complete fundraising solution. Unlike auction-only platforms, you can run auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and launch peer-to-peer campaigns all in one place. No need for multiple tools or platforms that each charge their own fees.
You'll save thousands. If you raise $10,000 through auctions, CharityAuctionsToday or Jumblebee would take $500+ in platform fees alone. With Zeffy, you keep that entire $500 for your cause. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Auction platforms take a big bite out of your fundraising. CharityAuctionsToday charges 5% plus card fees, while Jumblebee takes 5% plus VAT plus card fees. Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of what you raise for your cause.
With Zeffy, you never outgrow your fundraising platform. While auction-only platforms leave you scrambling for separate tools for donations, ticketing, and memberships, Zeffy gives you everything in one place at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice