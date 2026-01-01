Jumblebee

Auctions Platforms Features
Easy Upload of Auction Items: ✓ (both platforms)
Mobile & Online Bidding (Silent + Live): ✓ (both platforms) Mobile & Online Bidding (Silent + Live): ✓ (both platforms)
Automatic Automatic Payment/Checkout for Winners: ✓ (both platforms)
Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking: ✓ (both platforms) Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking: ✓ (both platforms)
Custom Branding & Auction Page Sharing: ✓ (both platforms) Custom Branding & Auction Page Sharing: ✓ (both platforms)
Reporting & Exportable Winner/Payment Data: ✓ (both platforms) Reporting & Exportable Winner/Payment Data: ✓ (both platforms)
In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout): ✓ (both platforms)

Pricing
CharityAuctionsToday: 5% platform cut plus card fees
Jumblebee: 5% + VAT + card fees on winning bids

Processing fees:
CharityAuctionsToday: 3% + $0.30
Jumblebee: 2.4% + 20p per transaction for UK cards; 3% + 20p for AMEX or cards outside EEA; PayPal: Has associated transaction costs

Platform fees:
CharityAuctionsToday: 5% - Pricing varies by plan.
Jumblebee: 5% + VAT - Pricing varies by plan.

Monthly fees:
CharityAuctionsToday: $0 - No monthly fees
Jumblebee: N/A - No monthly fees mentioned

Value for money:
CharityAuctionsToday: 4.6
Jumblebee: N/A

Features
CharityAuctionsToday: 4.0/5 - Solid auction platform, but setup takes time and features feel scattered across tools.
Jumblebee: N/A - Auction-focused tool with limited features; you'll need separate software for donations, ticketing, and more.

Donations:
CharityAuctionsToday: Basic donation collection available through auction platform, though not their primary focus or strength
Jumblebee: Jumblebee doesn't offer standalone donation tools - Jumblebee doesn't offer standalone donation tools - you'd need separate software to collect general donations outside of auctions.

Ticketing:
CharityAuctionsToday: Event ticketing available for auction events only, not suitable for other types of nonprofit events
Jumblebee: Jumblebee doesn't provide event ticketing features - you'd need separate ticketing software for your fundraising events.

Peer-to-Peer Fundraising:
CharityAuctionsToday: No peer-to-peer fundraising tools or capabilities available on their platform
Jumblebee: Jumblebee doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns - Jumblebee doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns - supporters can't create their own fundraising pages.

Auctions:
CharityAuctionsToday: CharityAuctionsToday offers online and mobile bidding with real-time updates, but charges processing fees on every transaction
Jumblebee: Jumblebee offers auction management with bidding tools, but charges processing fees that eat into your fundraising proceeds.

Raffles:
CharityAuctionsToday: Basic raffle functionality available as part of auction events, but limited customization options
Jumblebee: Jumblebee focuses on auctions and doesn't offer dedicated raffle management tools for your fundraising events.

Online store:
CharityAuctionsToday: Limited merchandise sales capabilities within auction events, not a standalone online store solution
Jumblebee: Jumblebee doesn't include online store functionality - Jumblebee doesn't include online store functionality - selling merchandise would require separate e-commerce software.

Memberships:
CharityAuctionsToday: CharityAuctionsToday focuses on auction events only - no built-in membership management or recurring donor tracking capabilities.
Jumblebee: Not available - Jumblebee focuses solely on auction events without ongoing membership management features

Donor Management/CRM:
CharityAuctionsToday: Limited to auction bidder data - CharityAuctionsToday: Limited to auction bidder data - lacks full donor profiles, giving history, and relationship management features.
Jumblebee: Basic bidder contact storage - lacks robust donor relationship management and engagement tracking features

Emails & Newsletter:
CharityAuctionsToday: Basic email notifications for auction updates only - no comprehensive donor communication or newsletter tools.
Jumblebee: Limited email capabilities - Jumblebee: Limited email capabilities - basic bidder notifications only, no comprehensive donor communication tools

Payment Processing:
CharityAuctionsToday: Processes auction payments with standard credit card fees (2.9% + 30¢) that reduce your fundraising revenue.
Jumblebee: Processes auction payments with standard credit card fees (2.9% + 30¢) that reduce your fundraising revenue.

Payment methods
CharityAuctionsToday: Credit cards only, no digital wallets or bank transfers
Jumblebee: No built-in payments, requires external processors

Credit Card Payments:
CharityAuctionsToday: Supported - Accepts credit card payments for auction bids and purchases
Jumblebee: Not supported - Jumblebee requires integration with external payment processors

Apple Pay & Google Pay:
CharityAuctionsToday: Not specified - Mobile-friendly platform but digital wallet support unclear
Jumblebee: Not supported - No built-in digital wallet payment options available

ACH / Bank Transfers:
CharityAuctionsToday: Not supported - CharityAuctionsToday focuses on auction management, not direct payment processing
Jumblebee: Not supported - Jumblebee focuses on auction management without direct payment processing

Tap to Pay App:
CharityAuctionsToday: Not supported - Auction platform without dedicated tap-to-pay functionality
Jumblebee: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality for in-person events

Customer Support
CharityAuctionsToday: 4.0/5
Jumblebee: N/A

Unlimited Support: Unlimited Support:
CharityAuctionsToday: CharityAuctionsToday limits support to business hours only
Jumblebee: Jumblebee limits support to business hours with response times varying by plan level

Phone Support / Phone Support / Office Hours:
CharityAuctionsToday: CharityAuctionsToday offers phone support during standard business hours
Jumblebee: Jumblebee offers phone support during standard business hours for premium plan users

Webinars: Webinars:
CharityAuctionsToday: CharityAuctionsToday provides occasional training webinars for auction setup
Jumblebee: Jumblebee provides occasional training webinars for auction setup and best practices

Help Center:
CharityAuctionsToday: CharityAuctionsToday has a basic help center with auction guides and FAQs CharityAuctionsToday: CharityAuctionsToday has a basic help center with auction guides and FAQs
Jumblebee: Jumblebee maintains a help center with articles covering auction creation and management basics

Email:
CharityAuctionsToday: CharityAuctionsToday offers email support during business hours
Jumblebee: Jumblebee: Jumblebee offers email support during business hours for technical questions and account issues

Nonprofit-Focused Support Team:
CharityAuctionsToday: Email and phone support during business hours with basic auction guides
Jumblebee: Jumblebee: Support access varies by plan with phone help limited to premium users