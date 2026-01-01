CharityAuctionsToday and Handbid help you run mobile auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Charity Auctions Today VS Handbid
CharityAuctionsToday takes 8% and Handbid charges 5% plus card fees on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala actually raises money for your mission.
CharityAuctionsToday and Handbid only handle auctions. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns without switching platforms.
CharityAuctionsToday and Handbid limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support plus live training sessions to help you succeed.
With Zeffy, you keep 100% of funds raised. CharityAuctionsToday takes 8% of winning bids, while Handbid charges 5% plus card fees. On a $10,000 auction, you'd save $800-$1,000 in platform fees alone.
Zeffy grows with your needs beyond auctions. While auction-only platforms leave you searching for separate tools, Zeffy handles donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Zeffy offers 100% free auction tools with no platform fees, while CharityAuctionsToday charges 8% and Handbid takes 5% plus card fees on winning bids. You keep every dollar raised for your mission instead of losing hundreds to platform costs.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy provides complete fundraising tools including donations, raffles, ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management. Run all your fundraising activities on one free platform.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone calls without restricting you to business hours only. Plus, our comprehensive help center and regular training webinars help you succeed at no extra cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
