All-in-one Fundraising Features

Zero-Fees on Transactions

All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders)

Custom Branded Pages for Campaigns src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing

Varies
2% + 4% + card fees stack up fast

Varies
20% platform cut + card fees

Processing fees
1.2% + £0.20
Stripe (charity rate) payment processing fee per transaction

N/A
Not charged separately - included in the 20% platform fee (no separate credit card processing fees)

Platform fees
2%
per donation; 4% for all other transactions

20%
of total funds raised (can be reduced to 18% with team merchandise purchases)

Monthly fees
$0
No monthly fees (no setup or monthly subscription fees)

$0
No monthly fees

Value for money
N/A

4.51

Features

N/A
UK-focused platform with donor tools and custom branding on paid plans, but limited global features.

4.33/5
Strong for school peer-to-peer campaigns, but lacks memberships, CRM, and year-round giving tools.

Donations
Donation forms with one-time and recurring giving; custom branding requires a paid plan. Donation forms geared toward school campaigns rather than general giving.

Ticketing
Event ticketing with registration management and attendee tracking.

Event ticketing available through the full campaign system.

Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with individual fundraiser pages and team options.

Peer-to-peer campaigns with participant pages and team fundraising, focused on schools.

Auctions
No auction features; requires a separate platform for silent or live auctions. No auction tools; platform focuses on peer-to-peer school fundraising.

Raffles
Raffle and lottery tools with ticket sales and winner selection; UK compliance focused.

Raffle tools included in campaign features tied to managed fundraising.

Online store
Online shop for merchandise with inventory management.

Online store for selling merchandise as part of fundraising campaigns.

Memberships
Membership management with recurring payments, portals, and tiered levels; custom branding requires paid plan. No membership features; built for short-term campaigns, not ongoing relationships.

Donor Management/CRM
Donor database with giving history, communication tracking, and supporter segmentation; UK-focused features.

No standalone CRM or cross-campaign donor profiles; only basic campaign-level tracking. Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates, automation, and donor engagement tracking.

No donor newsletters or ongoing communication tools; only campaign promotion and participant updates.

Payment Processing
Stripe integration with Gift Aid automation; 2% platform fee plus 1.2% + £0.20 processing fees. Integrated payment processing with credit cards only; no digital wallets or ACH supported.

Payment methods

Credit cards only; no digital wallets, ACH, or in-person payments.

Credit cards only; no digital wallets, ACH, or in-person tools.

Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards through Stripe; charges 2% platform fee plus 1.2% + £0.20 processing fees.

Accepts all major credit and debit cards; charges 2.9% + $0.30 per transaction plus platform fees.

Apple Pay & Google Pay
Digital wallets not supported.

Digital wallets not supported.

ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers not supported.

ACH bank transfers not supported.

Tap to Pay App
In-person payments not supported.

In-person payments not supported.

Customer Support

N/A

0.0/5

Unlimited Support
Support available but limited to UK business hours - no 24/7 access for urgent fundraising needs Support built for schools first - may not address unique challenges of other nonprofit types

Phone Support / Office Hours
Phone support during UK business hours only - challenging for nonprofits in different time zones Phone support available during business hours but requires navigating school-focused processes

Webinars
No dedicated onboarding or live training - onboarding is self-service only No nonprofit-focused webinars - content designed for school fundraising campaigns only

Help Center
Comprehensive help center with guides and FAQs - available free but not nonprofit-specific Comprehensive resource library with step-by-step guides built for schools, not general nonprofits

Email
Email support with standard response times - no dedicated nonprofit expertise or priority handling Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons

Nonprofit-Focused Support Team
UK business hours only with self-service onboarding — no live training or nonprofit-focused guidance

School-focused support that may not address other nonprofit needs — slower responses during peak seasons