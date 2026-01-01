Charity Hive takes 2% on donations, 4% on events. Snap! Raise takes 20% on everything. Both charge fees — $2,000 vs $20,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Hive VS Snap! Raise
Charity Hive charges 2-4% per transaction plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy is 100% free, so your supporters' full gifts reach your mission instead of paying platform costs.
Charity Hive requires separate tools for auctions and in-person giving. Snap! Raise only handles peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donations, events, donor management, email, and payment processing in one place.
Charity Hive requires paid upgrades for custom branding. Snap! Raise needs onboarding calls and campaign setup. Zeffy works out of the box, so you can create your first form and start fundraising today.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or transaction fees. Charity Hive takes 2-4% plus processing fees, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. That means more of every donation goes directly to your mission instead of platform costs.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. Unlike competitors that require separate tools or focus only on specific campaigns, you get everything you need without juggling multiple logins.
You can start today. Create donation forms, set up events, and launch campaigns in minutes without onboarding calls or setup fees. Just sign up, customize your forms with your branding, and share them with your community.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Both Charity Hive and Snap! Raise only accept credit cards, limiting how donors can give and missing opportunities for larger gifts through bank transfers.
No. Zeffy includes custom branding, donor management, and tax receipts free from day one. Charity Hive requires paid plans for custom branding, while Snap! Raise lacks proper donor management tools entirely.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
