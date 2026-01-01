Charity Hive charges 2% on donations. Raise 365 charges 5% plus processing fees — nearly $800 on every $10,000 raised. Compare UK vs US platforms for your fundraising needs.
Charity Hive VS Raise 365
Charity Hive charges 2% on donations and 4% on events, plus card fees. Raise 365 takes 5% plus processing costs. Zeffy covers all fees so 100% of every gift goes to your mission.
Charity Hive requires separate tools for auctions and in-person giving. Raise 365 locks raffles and ticketing behind paid plans. Zeffy includes everything free — donations, events, raffles, CRM, and email in one platform.
Charity Hive limits support to UK business hours and requires paid upgrades for branding. Raise 365 offers unclear setup with sparse help resources. Zeffy works out of the box with live chat, email, and phone support included free.
Zeffy is 100% free with no platform fees, processing fees, or monthly costs. Other all-in-one platforms typically charge 2-8% per transaction plus processing fees. That means more of every gift goes directly to your mission instead of platform costs.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform at zero cost. Many competitors require paid upgrades or separate tools for these features, which means more expenses for your team.
No. Custom branding, donor management, email campaigns, and all fundraising tools are included free from day one. You won't hit paywalls or need premium plans to access what your nonprofit needs.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and email campaigns in one platform at zero cost. Charity Hive and Raise 365 require separate tools for auctions or lock features behind paid plans.
Absolutely. Zeffy offers live chat, email, and phone support with real humans who understand nonprofits. Both competitors have limited support hours or unclear response times that can leave you stuck.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
