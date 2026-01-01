CauseVox charges $250/month plus 4.5% platform fees. Pledge takes 2.9% on donations over $1,000 plus $5/month. Both cost nonprofits thousands.
CauseVox VS Pledge
CauseVox charges $250/month and Pledge takes 2.9% on larger gifts. Zeffy covers all fees, so your $5,000 donation stays $5,000 and goes straight to your mission.
CauseVox locks ticketing and events behind paid plans, and Pledge requires separate tools for raffles and auctions. Zeffy includes donations, ticketing, memberships, raffles, auctions, and CRM at zero cost.
CauseVox and Pledge only accept credit cards and require external hardware for in-person giving. Zeffy supports ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and Tap to Pay from any phone — no card reader, no fees, no friction.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and donor management at zero cost. CauseVox and Pledge require paid plans to access key features, so you're paying monthly fees before you even start raising funds.
Never. Zeffy charges zero processing fees on donations of any size, so a $5,000 gift stays $5,000. CauseVox charges up to 2.9% + $0.30 per transaction, and Pledge charges 2.9% + $0.30 on gifts over $1,000.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users with responses in 2-6 hours. CauseVox limits support access by plan tier, and Pledge has no dedicated nonprofit support team or clear response commitments.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and online stores at zero cost. CauseVox and Pledge don't offer auctions or stores, so you'd need separate tools and pay multiple fees to run your full fundraising program.
Never. Zeffy has been 100% free since day one and always will be. CauseVox charges up to $250/month for full features, and Pledge adds $5 monthly disbursement fees that eat into your donations over time.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
