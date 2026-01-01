CauseVox charges $250/month plus 4.5% fees. Mightycause takes 1.99% per donation. Both platforms limit features — nonprofits lose money either way.
CauseVox VS Mightycause
CauseVox charges $250/month and doesn't support raffles. Mightycause takes 2% per gift and requires third-party tools. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and CRM at zero cost.
CauseVox and Mightycause require separate platforms for auctions, raffles, and stores. Zeffy includes them all — so you can launch any campaign without extra setup or fees.
CauseVox and Mightycause only accept credit cards. Zeffy supports ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments — all fee-free.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor management at zero cost. CauseVox and Mightycause require paid plans or third-party tools for many of these features, which means you're paying before you even start raising funds.
No. Zeffy includes donor management, email campaigns, and CRM tools for free from day one. Both CauseVox and Mightycause limit these features to higher-tier paid plans, so you'll need to upgrade and pay monthly fees to access full donor tools.
Yes. Zeffy supports ACH bank transfers, credit cards, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments at no extra cost. CauseVox only accepts card payments, while Mightycause requires separate hardware for in-person giving.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, online stores, and memberships in one platform at zero cost. CauseVox and Mightycause require third-party tools for these features, creating extra work and fees.
Yes. Zeffy provides free live chat, phone support, and comprehensive help resources to all users. CauseVox and Mightycause limit full support access to paid subscribers starting at $99/month.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
