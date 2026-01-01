CauseMatch and Get Movin help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you P2P fundraising tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cause Match VS Get Movin Fundraising
Zeffy charges zero fees on all donations, so you keep every dollar raised for your mission instead of paying platform costs
Zeffy provides complete fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, and online stores beyond just campaign pages
Zeffy offers unlimited email support and live chat help whenever you need assistance with campaigns or donor questions
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while CauseMatch charges 5% plus card processing fees. You keep every dollar raised, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Get Movin's 7.9% total fees, Zeffy charges zero platform fees for peer-to-peer campaigns. Plus, you get access to auctions, raffles, ticketing, and online stores - all free features Get Movin doesn't offer.
Yes! While CauseMatch and Get Movin focus only on P2P campaigns, Zeffy provides a complete fundraising toolkit including donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores - all with zero fees.
Unlike CauseMatch (5% fees) and Get Movin (7.9% fees), Zeffy charges zero platform fees for P2P campaigns. Plus, you get a complete fundraising suite including auctions, events, and online stores that other P2P platforms don't offer.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no extra cost, while CauseMatch limits support by plan tier and Get Movin only offers business-hours support. You get real help when you need it, not when you can afford it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
