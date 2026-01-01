CauseMatch et DonorDrive vous aident à mener des campagnes entre pairs, mais ils facturent des frais qui réduisent les fonds alloués à votre mission. Zeffy vous offre tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre collecte de fonds entre pairs (pages de soutien, gestion d'équipe et suivi de campagne) sans aucun frais, afin que chaque dollar collecté soit entièrement consacré à votre cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cause Match VS Donordrive
💯
CauseMatch et DonorDrive prélèvent 5 % de commission sur chaque don, en plus des frais de carte. Zeffy ne facture aucun frais, ce qui permet à votre marche caritative ou à votre collecte de fonds en équipe de récolter réellement des fonds pour votre cause.
🧰
CauseMatch et DonorDrive ne gèrent que les campagnes entre particuliers. Zeffy vous propose des enchères, des tombolas, la billetterie, des adhésions et des boutiques en ligne sur une seule plateforme conçue pour les organisations à but non lucratif.
☎️
CauseMatch et DonorDrive limitent leur assistance en fonction du niveau de l'abonnement et facturent des frais supplémentaires pour les appels téléphoniques. Zeffy offre une assistance illimitée par e-mail et des heures de bureau gratuites pour chaque organisation.
Contrairement à CauseMatch et DonorDrive qui facturent des frais de plateforme de 5 % plus les frais de traitement des cartes, Zeffy est entièrement gratuit. Vous conservez 100 % des dons collectés grâce à vos campagnes entre particuliers, les donateurs ayant la possibilité de laisser une contribution volontaire pour soutenir notre plateforme.
CauseMatch et DonorDrive ne gèrent que les campagnes entre particuliers. Zeffy propose des campagnes entre particuliers, mais aussi des enchères, des tombolas, la billetterie, des adhésions et des boutiques en ligne, le tout sur une seule et même plateforme. Vous bénéficiez de tout ce dont vous avez besoin sans avoir à payer plusieurs frais de plateforme ni à jongler entre différents outils.
Pour une campagne peer-to-peer de 10 000 dollars, CauseMatch et DonorDrive prélèveraient plus de 500 dollars de frais de plateforme, auxquels s'ajouteraient les frais de traitement des cartes. Avec Zeffy, vous conservez la totalité des 10 000 dollars collectés. Cela représente des centaines de dollars supplémentaires qui sont directement affectés à votre mission au lieu d'être consacrés aux frais de plateforme.
Zeffy offre une assistance illimitée par e-mail, chat en direct et téléphone sans frais supplémentaires. CauseMatch et DonorDrive limitent l'assistance en fonction de votre niveau d'abonnement, facturant davantage pour une aide premium. Vous bénéficiez des conseils dont vous avez besoin sans payer de frais supplémentaires.
Oui. Zeffy comprend des outils intégrés de gestion des donateurs et de CRM pour toutes vos activités de collecte de fonds, et pas seulement pour les campagnes P2P. CauseMatch et DonorDrive ne suivent les donateurs que dans leur contexte P2P limité, ce qui ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble de vos relations avec vos sympathisants.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
