CanadaHelps serves Canadian charities while Wonderful focuses on UK organizations, but both still charge fees that reduce your donations. Zeffy works globally with zero fees on donations, events, and donor management — so you keep 100% of every dollar raised for your mission.
4.4/5
Straightforward donation processing, but requires separate tools for events and email marketing.
N/A
Basic donation platform with limited features; plan for additional software for ticketing and donor management.
Donations
Accepts donations with 3.75% + $0.30 transaction fees that reduce your fundraising impact
Wonderful.org focuses on donation processing with basic donor management tools and automated thank-you messages for recurring gifts.
Ticketing
No event ticketing capabilities - you'll need separate tools for fundraising events
Wonderful.org doesn't offer event ticketing functionality. You'd need additional ticketing software for fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising
Basic peer-to-peer fundraising with limited customization and higher fees
Wonderful.org offers basic peer-to-peer fundraising tools with customizable campaign pages and social sharing features.
Auctions
No auction functionality - requires third-party tools for fundraising auctions
Wonderful.org doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.
Raffles
No raffle or lottery management features available on the platform
Wonderful.org doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual ticket tracking processes.
Online store
No e-commerce or merchandise selling capabilities for nonprofits
Wonderful.org doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate store software to sell merchandise or products online.
Memberships
CanadaHelps doesn't offer membership management tools. You'll need separate software to track member renewals and benefits.
Wonderful.org focuses on one-time donations and doesn't offer built-in membership management tools or recurring membership features for nonprofits.
Donor Management/CRM
Basic donor profiles and giving history. Limited segmentation options and no automated donor engagement workflows.
Basic donor data collection but limited CRM features for building relationships and tracking donor engagement over time.
Emails & Newsletter
No built-in email marketing features. You'll need to export donor data and use third-party tools for newsletters.
No built-in email marketing or newsletter capabilities - you'll need separate tools to communicate with your donors and supporters.
Payment Processing
Charges 3.75% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission.
Charges 3.75% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission.
Payment methods
Credit cards only, no ACH or mobile payments
No payment processing - grants only
Credit Card Payments
Supported - CanadaHelps processes credit card donations through their online donation platform
Not supported - Wonderful.org is a grant-making platform, not a donation processing tool for nonprofits
Apple Pay & Google Pay
Limited support - CanadaHelps may offer digital wallet options but this isn't prominently featured
Not supported - Wonderful.org doesn't offer payment processing features for nonprofit fundraising
ACH / Bank Transfers
Not supported - CanadaHelps focuses on credit card and online payment methods for Canadian charities
Not supported - Wonderful.org focuses on grant distribution rather than direct donor payment processing
Tap to Pay App
Not supported - CanadaHelps is primarily an online donation platform without mobile point-of-sale features
Not supported - Wonderful.org operates as a foundation distributing grants, not processing donations
Customer Support
4.4/5
N/A
Unlimited Support CanadaHelps provides limited support hours with business-day availability for most inquiries
Wonderful.org provides standard support during business hours with response time limitations
Phone Support / Office Hours
CanadaHelps offers phone support during standard business hours for registered nonprofits
Wonderful.org offers phone support during limited business hours for urgent issues
Webinars CanadaHelps provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
Wonderful.org offers occasional training sessions and educational webinars for nonprofit users
Help Center CanadaHelps maintains a help center with articles, FAQs, and guides for donors and nonprofits
Wonderful.org maintains a help center with articles and guides for common platform questions
Email CanadaHelps offers email support during business hours with response times varying by inquiry complexity
Wonderful.org provides email support for users with questions or technical issues
Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support during business hours with varying response times based on inquiry type
Standard business-hour support with limited phone access and response time restrictions
Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.
se concentrer sur ce qui compte
Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.
Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE
EXEMPLES DE RÉUSSITES
La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.
