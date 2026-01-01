Canadahelps VS Totalgiving

Totalgiving

Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Donations Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing Secure Payment Processing

Pricing
3.75–4.5% per gift + card fees
N/A - No pricing information available
Processing fees: 3.75% (Pricing varies by plan) vs 1.4% + 20p (Payment provider fees paid directly to provider; rates vary by method)
Platform fees: $0 (No platform fees; all fees are included in the transaction fees) vs 0% (TotalGiving charges no platform fees)
Monthly fees: $0 (No monthly fees) for both platforms
Value for money: 4.4 vs N/A

Features
4.4/5 - Solid donation processing, but requires extra tools for events and auctions
N/A - Basic fundraising with limited features; plan for separate software integrations

Donations: Accepts donations with 3.75% + $0.30 transaction fees that reduce your fundraising impact vs TotalGiving provides donation processing with standard payment processing fees. They offer customizable donation forms and recurring giving options for regular supporters.

Ticketing: No event ticketing capabilities - you'll need separate tools for fundraising events vs TotalGiving doesn't provide event ticketing functionality. You'd need separate ticketing software to sell tickets for your nonprofit events and galas. Ticketing: TotalGiving doesn't provide event ticketing functionality. You'd need separate ticketing software to sell tickets for your nonprofit events and galas.

Peer-to-Peer Fundraising: Basic peer-to-peer fundraising with limited customization and supporter engagement tools vs TotalGiving offers peer-to-peer fundraising tools that let supporters create their own fundraising pages and campaigns to raise money on your behalf.

Auctions: No auction capabilities - you'll need third-party solutions for fundraising auctions vs TotalGiving doesn't offer auction functionality. Auctions: TotalGiving doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and follow up with supporters.

Raffles: No raffle or lottery management features available on the platform vs TotalGiving doesn't offer built-in raffle management. Raffles: TotalGiving doesn't offer built-in raffle management. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and manage draws.

Online store: No online store functionality - can't sell merchandise to support your cause vs TotalGiving doesn't provide e-commerce functionality. Online store: TotalGiving doesn't provide e-commerce functionality. You'd need separate online store software to sell merchandise or products for your nonprofit.

Memberships: CanadaHelps offers basic membership management through their platform, allowing organizations to set up recurring donations and track member information, but lacks advanced membership features like tiered access or automated member communications vs Limited membership tools - basic recurring donation setup without dedicated membership management features Memberships: Limited membership tools - basic recurring donation setup without dedicated membership management features

Donor Management/CRM: Provides donor database management with basic contact information, donation history, and simple reporting. Donor Management/CRM: Provides donor database management with basic contact information, donation history, and simple reporting. Includes donor search and filtering capabilities but lacks advanced CRM features like detailed donor segmentation or automated workflows vs Basic donor tracking and reporting - limited CRM functionality compared to dedicated nonprofit platforms

Emails & Newsletter: Limited email capabilities focused primarily on donation receipts and basic donor communications. Emails & Newsletter: Limited email capabilities focused primarily on donation receipts and basic donor communications. Does not include comprehensive newsletter tools or advanced email marketing features for donor engagement vs No built-in email marketing - requires integration with third-party email platforms for donor communication

Payment Processing: Processes donations with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction for credit cards, plus additional fees for other payment methods. Payment Processing: Processes donations with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction for credit cards, plus additional fees for other payment methods. Supports major credit cards and PayPal but charges fees on every donation (both platforms have similar descriptions)

Payment methods
Credit cards only, no bank transfers or mobile payments vs Cards and digital wallets, but no bank transfers

Credit Card Payments: Supported - Accepts major credit cards for online donations to registered Canadian charities vs Supported - Accepts major credit and debit cards for online donations with standard processing fees

Apple Pay & Google Pay: Not clearly specified - Digital wallet payment options not prominently featured on their platform vs Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay for donor convenience

ACH / Bank Transfers: Not supported - CanadaHelps focuses on credit card and other donation methods for Canadian charities vs Not supported - TotalGiving focuses on UK-based donations and doesn't offer ACH payment processing

Tap to Pay App: Not supported - CanadaHelps operates as an online donation platform without mobile tap-to-pay functionality vs Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available for in-person donation collection

Customer Support
4.4/5 vs N/A

Unlimited Support: CanadaHelps provides limited support hours - not available 24/7 or on weekends Unlimited Support: CanadaHelps provides limited support hours - not available 24/7 or on weekends vs TotalGiving provides standard support during business hours with response times

Phone Support / Office Hours: CanadaHelps offers phone support during standard business hours for charity partners vs TotalGiving offers phone support during standard business hours for urgent issues

Webinars: CanadaHelps provides occasional training webinars and educational sessions for registered charities vs TotalGiving offers occasional training webinars for fundraising best practices

Help Center: CanadaHelps maintains a help center with FAQs and guides for both donors and charity partners vs TotalGiving maintains a help center with articles and setup guides

Email: CanadaHelps offers email support during business hours for donor and charity inquiries vs TotalGiving provides email support for technical issues and account questions

Nonprofit-Focused Support Team: Phone and email support during business hours with training webinars for registered charities vs Phone and email support during business hours with occasional training webinars