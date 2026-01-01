CanadaHelps serves Canadian charities with traditional online giving, while Streamlabs Charity focuses on livestream fundraising for content creators. Zeffy gives you both donation forms and event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Streamlabs Charity
💯
CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from every gift. Streamlabs Charity limits you to streaming donations only. Zeffy charges zero fees on all donations.
🎯
CanadaHelps and Streamlabs Charity lack auctions, raffles, ticketing, and stores. Zeffy handles everything from donation forms to event tickets in one place.
🤝
CanadaHelps and Streamlabs Charity offer limited email support during business hours. Zeffy provides unlimited support whenever you need help.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation, which adds up to thousands lost annually for most nonprofits.
Zeffy provides unlimited email support and live chat during business hours for all users. Unlike competitors that limit support by plan tier, every nonprofit gets the same level of help regardless of donation volume.
Yes, Zeffy offers event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, raffles, and membership management all in one platform. Most donation platforms only handle basic giving, requiring you to pay for multiple tools.
Zeffy charges zero fees on all donations, so your nonprofit keeps 100% of every gift. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees, while Streamlabs Charity charges 2.9% plus $0.30 per donation.
Zeffy offers a complete fundraising toolkit with zero fees. While other platforms focus only on basic donations, Zeffy includes event ticketing, online stores, raffles, and membership management all in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
