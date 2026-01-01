CanadaHelps serves Canadian charities while SecureGive focuses on churches, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and tax receipts with zero fees — so every dollar goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Secure Give
🎟️
CanadaHelps and SecureGive take 3.75-4.5% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧰
CanadaHelps and SecureGive force you to patch together separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy handles it all in one place.
🤝
CanadaHelps and SecureGive limit support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited support whenever you need help.
Zeffy charges zero fees on donations, while CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from every gift. That means 100% of your donations go directly to your cause instead of paying platform fees.
Zeffy provides unlimited email support and live chat to all users at no extra cost. Unlike competitors who limit support to business hours or charge for premium help, we're here when you need us.
Yes, Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform with zero fees. Most donation platforms charge extra for these features or don't offer them at all.
Zeffy charges zero fees on all donations and fundraising activities. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees, while SecureGive charges $149/month plus card fees. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Unlike CanadaHelps and SecureGive that focus only on donations, Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform with zero fees. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
