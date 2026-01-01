CanadaHelps serves Canadian charities and RebelGive focuses on churches, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Rebel Give
💰
CanadaHelps and RebelGive charge 3.75-4.5% per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
👥
CanadaHelps and RebelGive limit support hours and response times. Zeffy offers unlimited email support with real humans who understand nonprofits.
🧩
CanadaHelps and RebelGive require separate tools for events, raffles, and stores. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, and more in one platform.
Zeffy charges zero fees on all donations, so 100% goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from every gift. RebelGive charges $49 monthly plus 1.9% per donation. With Zeffy, a $1,000 donation stays $1,000 for your mission.
Zeffy provides unlimited email and chat support to every nonprofit at no extra cost. Unlike CanadaHelps' limited business hours or RebelGive's tiered support, you get the same level of help whether you raise $100 or $100,000 annually.
Zeffy charges zero fees on donations, meaning 100% of every gift goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation. For a $1,000 donation, you keep the full amount with Zeffy versus losing $40-50 to fees with CanadaHelps.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no extra cost. Unlike platforms that limit support by plan tier or charge for premium help, every nonprofit gets the same level of assistance regardless of donation volume or subscription level.
Yes, Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform with zero fees. Unlike CanadaHelps or RebelGive that focus mainly on donations, you can run complete fundraising campaigns without juggling multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice