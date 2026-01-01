CanadaHelps serves Canadian charities and Pushpay focuses on churches, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so every dollar goes directly to your mission, whether you're a charity, church, or nonprofit.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Pushpay
💰
CanadaHelps charges 3.75% per gift and Pushpay takes processing fees that add up fast. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🔗
CanadaHelps and Pushpay force you to use separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy handles everything in one place.
🛟
CanadaHelps limits support hours and Pushpay restricts help by plan tier. Zeffy offers unlimited email support for every organization.
Zeffy charges zero fees on donations, while CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from every gift. That means more money stays with your cause. Plus, you get all-in-one fundraising tools including events, raffles, and peer-to-peer campaigns that CanadaHelps doesn't offer.
Zeffy provides unlimited support to all users at no extra cost. Pushpay reserves premium support for higher-paying customers, leaving smaller nonprofits with limited help. Our team is here for you regardless of your organization's size or donation volume.
Yes. Unlike CanadaHelps or Pushpay, Zeffy includes donations, event ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform. You won't need multiple tools or pay extra fees for different fundraising activities.
Zeffy charges zero fees on donations. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from every gift, while Pushpay charges $199/month plus 2.9% per transaction. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Your donor data belongs to you. Zeffy makes it easy to import your existing donor information and export it anytime. Unlike platforms that lock you in, we believe you should have full control over your supporter relationships and fundraising data.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice