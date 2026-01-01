Canadahelps VS Kindrid

Kindrid

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link Mobile‑Friendly Donation Experience Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
3.75–4.5%
3.75–4.5% per gift + card fees
N/A
No pricing information available
Processing fees
3.75%
Customizable Donation Forms (CDF); Ticketed Events Management: 5.0%; Peer-to-Peer Fundraising (P2P): 5.5%; Security Donations: 2.0–3.0% (tiered: 3% on donations less than $10k, 2.5% on $10k–$49k, 2.25% for $50k–$99.9k, 2% for $100k–$249k, $5,000 flat fee for $250k–$499.9k, $7,500 flat fee for $500k–$999.9k, $10,000 flat fee for $1M–$1.5M); One-Time Donations From Charity Profile: 4.5%; Monthly Donations: 3.5% (4% fee applies to charity profile)
1.99%
per transaction (Free plan), 3% per transaction ($19/mo plan), 2.60% per transaction ($49/mo plan)
Platform fees
$0
No platform fees (all fees are included in the transaction fees)
N/A
Included in monthly subscription fee
Monthly fees
$0
No monthly fees
$0/mo
Starting at $0/mo for Free plan
Value for money
4.4
4.6

Features
4.4/5
Basic donation processing with high fees and limited donor tools. Needs separate software for most features.
4.6/5
Straightforward donation platform with decent peer-to-peer tools. Still requires add-ons for memberships and ticketing.
Donations
Accepts donations with processing fees that reduce your impact
Kindrid focuses on donation processing with basic donor management tools and automated thank-you messages for online giving.
Ticketing
No event ticketing capabilities available Kindrid doesn't offer event ticketing functionality. You'd need additional ticketing software for your fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising
Basic peer-to-peer fundraising with limited customization
Kindrid offers basic peer-to-peer fundraising tools with customizable campaign pages and social sharing features.
Auctions
No auction hosting or bidding management features Kindrid doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.
Raffles
No raffle or lottery management features Kindrid doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.
Online store
No online store or merchandise selling tools Kindrid doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.
Memberships
CanadaHelps doesn't offer built-in membership management tools. You'll need separate software to track member renewals and benefits. Kindrid doesn't offer built-in membership management. You'd need to integrate with separate membership software or handle renewals manually.
Donor Management/CRM
Basic donor profiles and giving history. Limited customization options for tracking donor relationships and engagement. Provides donor profiles and giving history tracking. Reporting focuses on donation metrics but lacks deeper relationship management features.
Emails & Newsletter
No email marketing features included. You'll need to use third-party tools and manually sync donor data for communications. Basic email receipts and thank-you messages. Limited newsletter capabilities - you'd likely need separate email marketing tools.
Payment Processing
Charges 3.75% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission. Charges 3.75% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission. Limited newsletter capabilities - you'd likely need separate email marketing tools.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Charges 3.75% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Charges 3.75% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods
Credit cards and digital wallets only. No ACH or in-person options
Credit cards and digital wallets only. No ACH or in-person options
Credit Card Payments
Supported - Accepts major credit cards for online donations to Canadian registered charities
Supported - Accepts Visa, Mastercard, American Express, and Discover with processing fees
Apple Pay & Google Pay
Supported - Offers digital wallet payment options for faster, secure donation processing
Supported - Offers digital wallet payments for donor convenience
ACH / Bank Transfers
Not supported - CanadaHelps focuses on credit card and online payment methods for Canadian donors
Not supported - Kindrid focuses on credit card processing only
Tap to Pay App
Not supported - CanadaHelps operates as an online platform without in-person payment capabilities
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
4.4/5
4.6/5
Unlimited Support CanadaHelps provides limited support hours with restrictions on availability and response times
Kindrid provides limited support during business hours, not unlimited access
Phone Support / Office Hours CanadaHelps offers phone support during standard business hours for registered nonprofit users
Kindrid offers phone support during standard business hours for urgent technical issues
Webinars CanadaHelps provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
Kindrid provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
Help Center CanadaHelps maintains a help center with articles, FAQs, and guides for common platform questions
Kindrid maintains a help center with articles, guides, and FAQs for common platform questions
Email CanadaHelps offers email support during business hours with response times varying by inquiry complexity
Kindrid offers email support during business hours for technical issues and account questions
Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support during business hours with varying response times based on inquiry type Business hours phone support for urgent issues only, with limited availability for general guidance