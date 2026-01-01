CanadaHelps serves Canadian charities with built-in donor management, while GiveWP offers WordPress donation forms with add-on features. Both charge processing fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Canadahelps VS Give WP
CanadaHelps charges 3.75% + fees and GiveWP takes 2.9% + gateway costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
CanadaHelps lacks auctions and ticketing while GiveWP requires multiple plugins. Zeffy handles donations, events, raffles, and stores in one platform.
CanadaHelps limits phone support to business hours and GiveWP offers no calls. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation, which adds up to thousands lost annually.
Zeffy offers unlimited phone and email support to all users at no extra cost. GiveWP limits support by license tier and offers no phone option, leaving you stuck when issues arise.
Yes, Zeffy includes event ticketing, online stores, raffles, auctions, and memberships all in one platform. CanadaHelps and GiveWP only handle donations, forcing you to use multiple tools.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, so every dollar goes to your cause. Plus, you get everything in one place - donations, events, memberships, and stores - instead of juggling multiple tools.
A nonprofit raising $50,000 annually saves $1,875-$2,250 by avoiding CanadaHelps' fees, or $1,450+ from GiveWP's charges. That's funding for programs, not platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
