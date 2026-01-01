CanadaHelps and FundScrip both help Canadian charities raise funds, but they take fees from every donation or purchase. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Fund Scrip
💰
CanadaHelps and FundScrip take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission instead of platform costs.
🧰
CanadaHelps lacks auctions and raffles, while FundScrip only handles gift cards. Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, and memberships all in one platform.
🎧
CanadaHelps and FundScrip limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever your team needs help.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation, which can cost your nonprofit thousands annually.
Zeffy provides unlimited email and phone support to all nonprofits, regardless of size. Unlike platforms that limit support based on fundraising volume, we're here when you need us.
Yes, Zeffy offers donations, events, memberships, raffles, and peer-to-peer fundraising all in one platform. You won't need multiple tools like with gift card programs or donation-only platforms.
Zeffy charges zero fees on all donations and fundraising activities. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees, while FundScrip charges 2.5% on gift card purchases. With Zeffy, 100% of every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy offers direct donations, events, memberships, and peer-to-peer fundraising in one platform. FundScrip only handles gift card sales, requiring you to manage multiple tools and limiting your fundraising options to retail partnerships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
