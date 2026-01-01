EasyTithe

Pricing
3.75–4.5% per gift + card fees
N/A - No pricing information available
Processing fees
3.75% - Customizable Donation Forms (CDF); other tools and donation types have separate fees.
1.99% - 2.75% + $0.39-$0.42 per transaction for cards; ACH payments and the Standard plan have separate rates by plan.
Platform fees
$0 - No platform fees; all fees are included in the transaction fees.
$0 - No platform fees; pricing is bundled into monthly subscription and processing fees.
Monthly fees
$0 - No monthly fees
$0 - Limited time offer; regular plans start at $49/month for Small to Midsize Church.
Value for money
4.4
4.0

Features
4.4/5 - Solid donation processing with peer-to-peer fundraising, but requires separate tools for events and email.
4.0/5 - Simple giving forms for churches; limited features mean you'll need multiple tools to run campaigns.
Donations
CanadaHelps processes donations with fees ranging from 3.75% to 4.25% plus payment processing costs. They offer tax receipting, donor management, and recurring donation options for Canadian nonprofits.
EasyTithe processes online donations with customizable giving forms, recurring donation options, and basic donor management tools for churches and faith-based organizations.
Ticketing
CanadaHelps does not offer event ticketing capabilities. Organizations need separate platforms to sell tickets for fundraising events, galas, or community gatherings.
EasyTithe doesn't provide event ticketing features. You'd need additional ticketing software to sell tickets for fundraising events, galas, or community gatherings.
Peer-to-Peer Fundraising
CanadaHelps offers peer-to-peer fundraising tools that let supporters create personal fundraising pages for campaigns, events, or causes with social sharing features.
EasyTithe doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. You'd need different software to enable supporters to create their own fundraising campaigns for your cause.
Auctions
CanadaHelps does not provide auction management capabilities. Organizations need separate platforms to run silent auctions, live auctions, or online bidding events.
EasyTithe doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and follow up with supporters.
Raffles
CanadaHelps does not provide raffle or lottery management features. Nonprofits must use other tools to run raffles, 50/50 draws, or prize-based fundraising campaigns.
EasyTithe doesn't support raffle or lottery functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and drawings.
Online store
CanadaHelps does not include e-commerce functionality. Organizations cannot sell merchandise, branded items, or products directly through their donation platform.
EasyTithe doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise, books, or other items to supporters.
Memberships
CanadaHelps doesn't offer membership management tools. You'll need separate software to track member renewals and benefits.
EasyTithe focuses on church giving and doesn't offer membership management features for nonprofits
Donor Management/CRM
Basic donor profiles and giving history. Limited relationship tracking and no advanced segmentation for targeted outreach.
Basic donor tracking focused on church members, limited CRM features for broader nonprofit needs
Emails & Newsletter
No built-in email marketing features. You'll need to export donor data and use third-party tools for newsletters.
No built-in email marketing or newsletter capabilities - requires third-party integrations
Payment Processing
Charges 3.75% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission.
Charges 3.75% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only. No ACH or in-person options
Credit cards, digital wallets, ACH, and mobile tap-to-pay
Credit Card Payments
Supported - accepts major credit cards through their donation forms and fundraising platform
Yes - accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express
Apple Pay & Google Pay
Supported - offers digital wallet payment options including Apple Pay and Google Pay
Yes - supports both Apple Pay and Google Pay for mobile donations
ACH / Bank Transfers
Not supported - CanadaHelps focuses on credit card and online payment methods for Canadian charities
Yes - accepts bank transfers and direct debits for recurring donations
Tap to Pay App
Not supported - CanadaHelps is an online-only platform without mobile point-of-sale capabilities
Yes - offers mobile app with tap-to-pay functionality for in-person giving

Customer Support
4.4/5
4.0/5 Unlimited Support
CanadaHelps provides limited support during standard business hours only
EasyTithe limits support to business hours with response times varying by plan level
Phone Support / Office Hours CanadaHelps offers phone support during regular business hours for urgent issues
EasyTithe offers phone support during standard business hours for premium plan subscribers
Webinars CanadaHelps provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
EasyTithe provides occasional training webinars and product demos for churches and faith-based organizations
Help Center CanadaHelps maintains a help center with articles, FAQs, and guides for common questions
EasyTithe maintains a knowledge base with setup guides and FAQs focused on church donation management
Email
CanadaHelps offers email support during business hours for account and technical questions EasyTithe offers email support during business hours for technical questions and account issues
Nonprofit-Focused Support Team
Business hours only with phone support for urgent issues and email help Church-focused support with phone access limited to premium subscribers