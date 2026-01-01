CanadaHelps and Easyfundraising help you raise funds, but they take fees from every donation that could go to your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Easyfundraising
💯
CanadaHelps charges 3.75% plus fees on every donation. Easyfundraising limits you to shopping rewards. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
CanadaHelps and Easyfundraising force you to use separate tools for events, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
💬
CanadaHelps offers limited business-hour support. Easyfundraising has no phone support. Zeffy provides unlimited email support from a team that gets nonprofit challenges.
Zeffy keeps 100% of donations for your cause while CanadaHelps takes 3.75% + card fees from every gift. Plus, you get event ticketing, online stores, and memberships all in one platform instead of paying for multiple tools.
Unlike Easyfundraising's shopping rewards model, Zeffy processes direct donations with zero fees. You get dedicated donation forms, peer-to-peer campaigns, and donor management tools that Easyfundraising simply doesn't offer.
With Zeffy, 100% of every donation goes directly to your cause. CanadaHelps charges 3.75% + card fees on every gift, which means less money for your mission. Donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy's platform.
Zeffy offers unlimited email support and phone assistance during business hours at no extra cost. Unlike competitors who limit support based on account type or charge fees, we're here to help your nonprofit succeed without barriers.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, memberships, peer-to-peer fundraising, and donor management all in one platform. CanadaHelps lacks ticketing, stores, and membership tools, forcing you to use multiple expensive platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice