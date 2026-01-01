CanadaHelps and Donately both offer donation forms and fundraising tools, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides the same donation capabilities plus event ticketing and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Donately
CanadaHelps charges 3.75-4.5% plus card fees, and Donately takes 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
While CanadaHelps and Donately charge monthly platform fees on top of transaction costs, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, and auctions at no cost.
CanadaHelps and Donately limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited email and chat support whenever you need help with your campaigns.
Zeffy charges zero fees on donations, while CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from every gift. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Zeffy provides unlimited support whenever you need it, not just during business hours. Unlike competitors who limit support availability, our team is here to help you succeed.
Yes! Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform with zero fees. Most competitors charge for each feature or don't offer them at all.
Zeffy charges zero fees on all donations, events, and fundraising activities. While CanadaHelps takes 3.75-4.5% and Donately charges 4% plus card fees, every dollar donated to your cause stays with your mission.
A nonprofit raising $10,000 annually saves $375-450 with Zeffy versus CanadaHelps, or $400+ versus Donately. That's funding for programs, not platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
