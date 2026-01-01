CanadaHelps and CAF help you collect donations, but they take fees from every gift that comes through their platforms. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Charities Aid Foundation (CAF)
CanadaHelps and CAF take 3.75%+ fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
CanadaHelps and CAF require separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy handles donations, ticketing, and fundraising in one platform.
CanadaHelps and CAF offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy charges zero fees on all donations, events, and fundraising activities. While CanadaHelps takes 3.75-4.5% and CAF takes 4% plus card fees from every gift, Zeffy ensures 100% of donations reach your cause through optional donor contributions.
A nonprofit raising $50,000 annually would save $1,875-$2,250 with Zeffy versus CanadaHelps, and $2,000 versus CAF. These savings can fund programs, hire staff, or expand your impact instead of paying platform fees.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift reaches your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation, which can cost your nonprofit thousands annually.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive help resources at no extra cost. Unlike platforms that limit support to business hours, you get help when you need it without paying more.
Yes, Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform with zero fees. CanadaHelps only handles donations, requiring costly third-party tools for other fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
