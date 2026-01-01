CAF and WeFund4U both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, donor management, and campaign tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS We Fund4U
💰
CAF takes 4% and WeFund4U takes 5% plus fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
🧰
CAF only handles basic donations while WeFund4U lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy gives you everything from donation forms to event management.
🛟
CAF and WeFund4U offer limited business-hour support with slow response times. Zeffy provides unlimited email support with real humans who understand nonprofits.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift reaches your cause. CAF takes 4% plus card fees, while WeFund4U charges platform fees that reduce your funding. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email and phone support to all users at no extra cost. CAF offers limited business-hour support, while WeFund4U restricts phone support to premium users only. Our team helps you succeed without charging for assistance.
Zeffy provides a complete fundraising suite including auctions, raffles, ticketing, online stores, and membership management - all fee-free. CAF focuses mainly on corporate giving, while WeFund4U lacks these essential tools, forcing you to use multiple platforms.
Zeffy charges zero fees on donations, so every dollar goes to your cause. CAF takes 4% plus card fees, while WeFund4U charges 5% plus card fees. That means on a $1,000 donation, you keep the full amount with Zeffy versus losing $40-50 to fees with competitors.
Yes, Zeffy offers everything you need in one platform: donations, auctions, raffles, ticketing, online stores, and membership management. CAF focuses mainly on corporate giving, while WeFund4U lacks these tools entirely, forcing you to juggle multiple platforms and pay extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
