CAF and Vanco both offer donation tools, but their fees can add up quickly and eat into your fundraising budget. Zeffy gives you everything you need to collect donations, manage donors, and run events — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Vanco
🎟️
CAF and Vanco take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
💬
CAF and Vanco limit support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited email support with real humans who understand nonprofits.
🧩
CAF and Vanco focus on basic donations, forcing you to use multiple tools. Zeffy handles raffles, auctions, events, and stores in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits, so every dollar donated goes directly to your cause. CAF charges 4% per gift plus card fees, while Vanco takes processing fees from every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform running.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. CAF offers limited business-hours support, and Vanco restricts priority support to higher-tier paying customers only. Our team is here to help you succeed without charging extra for assistance.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores at no cost. CAF focuses mainly on basic donation processing, while Vanco charges fees and lacks auction, raffle, and e-commerce features. Get everything you need in one free platform.
Zeffy is completely free for nonprofits. CAF charges 4% per gift plus card fees, and Vanco takes 2.9% plus fees from every donation. A $1,000 donation keeps the full amount with Zeffy, but costs you $40+ with CAF and $29+ with Vanco.
Yes, Zeffy provides auctions, raffles, ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, and donation processing at zero cost. CAF and Vanco charge fees and lack many of these tools, forcing you to pay for multiple platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
