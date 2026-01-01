CAF and Streamlabs Charity offer different approaches to fundraising, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Streamlabs Charity
CAF charges 4% plus card fees and Streamlabs Charity limits you to streaming donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
CAF offers limited UK business hours and Streamlabs Charity relies on self-service help. Zeffy provides unlimited email support and live chat.
CAF lacks event tools and Streamlabs Charity only handles streaming. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs, no hidden charges. CAF takes 4% per gift plus card fees, while Streamlabs Charity limits you to streaming-only donations. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy offers unlimited phone, email, and live chat support whenever you need help. CAF only provides limited business hours support, and Streamlabs Charity offers just self-service help with no phone assistance. We're here for you 24/7.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, memberships, peer-to-peer fundraising, and more - all fee-free. CAF and Streamlabs Charity focus mainly on basic donations, requiring you to use multiple platforms for different fundraising needs.
Zeffy processes all payment types fee-free - credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay. CAF doesn't offer payment processing, and Streamlabs Charity only works for livestream donations. You get complete donation flexibility without losing money to fees.
Zeffy is 100% free - no platform fees, transaction costs, or hidden charges. CAF charges 4% per gift plus card fees, and Streamlabs Charity takes 2.9% plus $0.30 per donation. Every dollar donated stays with your nonprofit instead of going to fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
