CAF and SecureGive help you collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Secure Give
CAF takes 4% of every gift plus card fees, while SecureGive charges $149/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution.
CAF and SecureGive focus on basic donations only. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns in one platform.
CAF and SecureGive limit support to business hours with varying response times. Zeffy provides unlimited email and chat support whenever you need help.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. CAF takes 4% per gift plus card fees, while SecureGive charges $149/month plus processing fees. More money stays with your mission.
Yes. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns - all free. CAF and SecureGive focus only on basic donations, forcing you to pay for multiple platforms to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. CAF takes 4% per gift plus card fees, while SecureGive charges processing fees that reduce your impact. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides a complete fundraising suite including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all at zero cost. CAF and SecureGive focus mainly on basic donations and lack these essential fundraising tools your nonprofit needs to grow.
Zeffy offers unlimited support to all users via email, live chat, and phone during business hours - completely free. CAF provides limited support hours, while SecureGive restricts phone support to premium account holders only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
