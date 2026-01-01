CAF and RebelGive both offer donation solutions, but they come with limitations and fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides a complete donation platform with zero fees — no platform fees, no processing fees, no hidden costs — so you keep 100% of every donation while getting all the tools you need to grow your giving.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Rebel Give
CAF takes 4% plus card fees and RebelGive charges $49/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CAF only handles basic donations and RebelGive lacks auctions, raffles, and stores. Zeffy gives you donations, events, memberships, and more in one platform.
CAF offers limited business-hour support and RebelGive restricts help by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support for every nonprofit.
Zeffy gives you everything you need in one place without fees eating into your donations. While CAF focuses on large-scale grant distribution and RebelGive only serves churches, Zeffy builds tools specifically for small nonprofits like yours.
Zeffy charges zero fees, so every dollar donated stays with your cause. CAF takes 4% plus card fees from each gift, and RebelGive charges $49 monthly plus 1.9% processing fees that add up quickly.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift reaches your cause. CAF takes 4% plus card fees, while RebelGive charges processing fees that reduce your fundraising revenue.
Zeffy provides unlimited support to all users via email, chat, and phone during business hours. Unlike RebelGive, you won't need to upgrade to premium plans for quality help.
Yes, Zeffy offers a complete fundraising suite including events, memberships, online stores, peer-to-peer campaigns, and raffles. CAF and RebelGive focus mainly on basic donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
