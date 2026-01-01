CAF and RaiseDonors both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Raise Donors
CAF charges 4% per gift plus card fees, and RaiseDonors takes processing fees that reduce your impact. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CAF and RaiseDonors don't offer auctions, raffles, or event ticketing. Zeffy gives you donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
CAF and RaiseDonors limit support to business hours with response delays. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls whenever you need help.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, nothing. CAF charges 4% per gift plus card fees, while RaiseDonors costs $99/month plus 4.4% per transaction. These fees add up fast and take money away from your mission.
Yes! Zeffy includes event ticketing, online stores, auctions, and raffles at no cost. CAF and RaiseDonors don't offer these tools, forcing you to pay for multiple platforms. With Zeffy, you get everything in one place without any fees eating into your fundraising.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while CAF charges 4% per gift plus card fees and RaiseDonors adds processing fees that reduce your impact. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides a complete fundraising suite including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all at zero cost. CAF and RaiseDonors focus mainly on basic donations and lack these essential tools, forcing you to pay for multiple platforms.
Zeffy offers unlimited email support and live chat to all users at no cost. CAF limits support to UK business hours, while RaiseDonors restricts phone support to premium subscribers only. You get better help without paying extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
