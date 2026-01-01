iDonate

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
Recurring/Monthly Donations One-Time Giving Option Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing

Pricing
4% per gift, plus card fees
N/A - No pricing information available
Processing fees: 4% of total one-off donations, reduced to 3.5% with a CAF Cash Account and 2% for regular donations
Processing fees: 5.59% + $0.30 per bank card transaction; higher for Amex, lower for ACH, with around 4% + $0.30 per transaction on average
Platform fees: N/A - No platform fees
Platform fees: 4% platform fee per transaction (included in processing)
Monthly fees: $0 - No monthly fees
Monthly fees: $99/month - Starting at $99/month for Build Plan; additional plans cost more
Value for money: N/A
Value for money: 3.9

Features
3.5/5 – Requires CAF account setup; limited features beyond grant processing
3.9/5 – Straightforward donation forms, but transaction fees add up quickly
Donations: Basic donation processing with limited customization options
Donations: iDonate provides online donation forms with recurring giving options, but charges processing fees that reduce your fundraising revenue.
Ticketing: No event ticketing capabilities available
Ticketing: iDonate doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need to use additional software to sell tickets and manage attendees. Peer-to-Peer Fundraising: Limited peer-to-peer fundraising tools with basic campaign setup
Peer-to-Peer Fundraising: iDonate offers peer-to-peer fundraising tools, but with transaction fees that eat into the funds your supporters raise for you.
Auctions: No auction functionality available
Auctions: iDonate doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments. Raffles: No raffle or lottery functionality built into the platform
Raffles: iDonate doesn't provide raffle or lottery management features. You'd need separate tools to run raffles and track ticket sales. Online store: No dedicated online store features for nonprofits
Online store: iDonate doesn't include e-commerce functionality. You'd need additional platforms to sell merchandise or products online. Memberships: CAF focuses on grant-making and charitable giving rather than membership management. Limited tools for recurring member dues or engagement tracking. Memberships: iDonate offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools like member portals, tiered benefits tracking, or automated renewal communications that nonprofits need.
Donor Management/CRM: Provides donor data through CAF giving accounts but limited CRM features. Focus is on grant tracking rather than relationship building. Donor Management/CRM: Provides donor database with basic contact information and giving history, but missing advanced features like donor engagement scoring, relationship tracking, and detailed analytics that help build stronger relationships.
Emails & Newsletter: Basic communication tools available but primarily designed for grant updates rather than donor newsletters or marketing campaigns.
Emails & Newsletter: Limited email capabilities focused mainly on donation receipts and basic thank-you messages. Lacks robust newsletter creation, segmentation, and automated email campaign features. Payment Processing: Processes donations through CAF accounts with transaction fees. Requires donors to have CAF giving accounts, creating barriers for one-time givers. Payment Processing: Processes donations through CAF accounts with transaction fees. Requires donors to have CAF giving accounts, creating barriers for one-time givers.

Payment methods
Banking services only, no payment processing
Credit cards and digital wallets only
Credit Card Payments: Not supported - CAF provides banking and advisory services to charities, not payment processing
Credit Card Payments: Supported - Processes Visa, Mastercard, American Express, and Discover with standard processing fees
Apple Pay & Google Pay: Not supported - CAF is a charity banking and funding organization, not a payment platform
Apple Pay & Google Pay: Supported - Offers Apple Pay and Google Pay integration for faster mobile donations
ACH / Bank Transfers: Not supported - CAF focuses on charity banking and funding services, not payment processing
ACH / Bank Transfers: Not supported - iDonate focuses on credit card processing and doesn't offer ACH/bank transfer options
Tap to Pay App: Not supported - CAF offers charity banking services, not payment processing solutions
Tap to Pay App: Not supported - iDonate doesn't provide a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person fundraising

Customer Support
N/A
3.9/5 Unlimited Support: CAF offers tiered support with premium support available for higher-tier accounts
Unlimited Support: iDonate provides tiered support based on subscription level, with premium support for higher plans
Phone Support / Office Hours: CAF provides phone support during UK business hours for account holders Phone Support / Office Hours: iDonate offers phone support during standard business hours for qualifying account holders
Webinars: CAF offers occasional training webinars and educational sessions for nonprofit clients Webinars: iDonate provides occasional training webinars and product demos for platform users
Help Center: CAF maintains a help center with guides and FAQs for their donation platform users Help Center: iDonate maintains a knowledge base with articles, FAQs, and setup guides for their platform
Email: CAF provides email support during business hours with response times varying by support tier Email: iDonate offers email support during business hours with response times varying by support tier
Nonprofit-Focused Support Team: Tiered support based on account level — premium help for higher-tier nonprofit clients only Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on subscription plan — priority help gated by pricing tier