CAF and GiveWP both help you accept donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Give WP
CAF charges 4% per gift plus card fees, and GiveWP adds transaction costs on top of payment processing. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CAF lacks auctions, raffles, and ticketing, while GiveWP requires separate plugins for most fundraising activities. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and online stores in one platform.
CAF limits support to UK business hours, and GiveWP restricts priority support to higher-tier plans. Zeffy provides unlimited email and chat support to help you succeed, not just troubleshoot.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, transaction fees, or monthly costs. CAF charges 4% per gift plus card fees, while GiveWP adds 2% fees plus payment processor costs. This means more of your donations stay with your cause instead of going to fees.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, Google Pay, and offers a mobile tap-to-pay app for in-person events. CAF has limited payment options and no modern digital wallets, while GiveWP lacks ACH payments and mobile payment capabilities.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, transaction fees, or monthly costs. CAF charges 4% per gift plus card fees, while GiveWP adds transaction fees on top of payment processor costs. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. CAF offers limited business-hours support with delays, while GiveWP gates priority support behind paid plans. Our team helps you succeed without charging extra for assistance.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, memberships, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles - all in one platform. CAF and GiveWP focus mainly on basic donations, requiring you to use multiple tools for different fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
