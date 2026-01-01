CAF and Fundraise Up both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Fundraise Up
CAF takes 4% plus card fees, while Fundraise Up charges processing fees on every transaction. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations go to your mission.
CAF lacks auctions, raffles, and ticketing, while Fundraise Up missing auctions, raffles, stores, and memberships. Zeffy includes everything in one platform.
CAF offers limited business-hour support, Fundraise Up provides tiered support by plan level. Zeffy gives unlimited support to every organization.
Zeffy charges zero fees on donations, while CAF takes 4% per gift plus card fees and Fundraise Up charges processing fees. Your donors' full contributions reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike CAF's limited donation focus or Fundraise Up's donation-only approach, Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores. You get everything needed to fundraise without juggling multiple platforms or paying extra fees.
Zeffy provides unlimited email and phone support for all users at no extra cost. CAF offers limited business-hour support, while Fundraise Up reserves premium help for higher-paying customers. Every nonprofit deserves great support.
With CAF and Fundraise Up charging 4% plus card fees on every donation, a nonprofit raising $10,000 loses $400+ to platform fees. Zeffy charges zero fees, so your full $10,000 reaches your mission.
Yes. While CAF focuses on grant distribution and Fundraise Up only handles donations, Zeffy includes events, auctions, raffles, memberships, and online stores. Run your entire fundraising operation from one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
