CAF and EasyTithe help you collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Easy Tithe
💯
CAF charges 4% per gift plus card fees, and EasyTithe adds monthly costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
CAF lacks auctions, raffles, and ticketing. EasyTithe misses peer-to-peer and membership tools. Zeffy includes everything for complete fundraising campaigns.
💬
CAF and EasyTithe limit support to business hours with delays. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed anytime.
Zeffy is completely free - no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. CAF takes 4% per gift plus card fees, while EasyTithe charges monthly fees plus processing costs. Donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy, but it's optional.
Yes. Zeffy offers donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one platform. CAF and EasyTithe only handle basic donations, forcing you to pay for multiple tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. CAF charges 4% per gift plus card fees, while EasyTithe adds processing costs that eat into your donations. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy offers a complete fundraising platform with donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores - all in one place. CAF and EasyTithe focus mainly on basic donations, requiring you to use multiple tools and pay extra fees for other fundraising needs.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone - completely free. CAF and EasyTithe limit support to business hours with potential delays during busy periods. Our team understands nonprofits and responds quickly when you need help.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice