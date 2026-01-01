CAF and Easyfundraising help charities raise funds, but both take fees from your donations and offer limited fundraising tools. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Easyfundraising
💸
CAF charges 4% per gift plus card fees, and Easyfundraising takes commissions from shopping donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
CAF lacks auction, raffle, and ticketing features, while Easyfundraising only handles shopping donations. Zeffy provides all fundraising tools in one platform.
🤝
CAF offers basic donor tracking and Easyfundraising has no CRM features. Zeffy includes donor management, email tools, and relationship tracking at no extra cost.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% reaches your cause. CAF takes 4% plus card fees from every gift, while Easyfundraising only works through shopping commissions, not direct donations.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH payments in one platform. CAF has limited payment options, while Easyfundraising doesn't process direct payments at all.
Zeffy provides unlimited phone and email support during business hours at no cost. CAF offers basic business hours support, while Easyfundraising only provides email support with 1-3 day response times.
Zeffy charges zero fees, so every dollar donated stays with your cause. CAF takes 4% plus card processing fees from each gift. Easyfundraising is free but only works for shopping donations, not direct giving.
Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform. CAF only handles basic donations. Easyfundraising just does shopping-based fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
