CAF and Cheddar Up both help nonprofits collect donations online, but they take fees from every donation that comes through their platforms. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Cheddar Up
💸
CAF takes 4% plus card fees while Cheddar Up charges transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧰
CAF lacks auctions and raffles while Cheddar Up missing stores and peer-to-peer. Zeffy includes all fundraising tools in one platform.
☎️
CAF offers limited help and Cheddar Up restricts support by plan. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy is completely free - no platform fees, transaction costs, or monthly charges. CAF takes 4% per gift plus card fees, while Cheddar Up charges card fees plus monthly fees. Small nonprofits keep 100% of donations with Zeffy.
Yes, Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one platform. CAF lacks event tools entirely, while Cheddar Up requires separate software for auctions and stores. Everything you need is included free.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, transaction fees, or monthly costs. CAF charges 4% per gift plus card fees, while Cheddar Up takes transaction fees that reduce your fundraising impact. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive help resources at no cost. CAF offers tiered support based on account type, while Cheddar Up limits support by plan level and business hours. You get full support with Zeffy without paying extra fees.
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and online stores - all free. CAF lacks these event tools entirely, while Cheddar Up requires separate software for auctions and stores. Zeffy gives you everything in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
