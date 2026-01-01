Breeze ChMS and Virtuous help you track donors and manage giving, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools with zero fees so every donation stays with your church.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Virtuous
💰
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while Virtuous adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Breeze ChMS lacks auction and raffle tools, while Virtuous requires separate software for events and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
🚀
Breeze ChMS and Virtuous require complex setup and training. Zeffy works right away with simple tools that make professional fundraising accessible to any team size.
Zeffy offers complete donor management at zero cost. Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while Virtuous adds monthly fees plus transaction costs. With Zeffy, you keep every dollar donated and access full donor tracking for free.
Zeffy includes donor profiles, automated thank-you emails, giving history tracking, and detailed reporting at no charge. Competitors often require paid add-ons or higher-tier plans for these essential donor stewardship tools.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and Virtuous charges monthly fees plus transaction costs. You keep 100% of every donation.
Zeffy provides comprehensive donor profiles, giving history, and automated thank-you emails at no cost. Unlike competitors that charge monthly fees, our platform helps you build stronger donor relationships without eating into your budget.
Yes. While Breeze ChMS and Virtuous require multiple tools and extra fees, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores in one free platform. No monthly fees, no transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
