Breeze ChMS and Veracross help schools manage donors and fundraising campaigns, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and campaign tracking — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Veracross
💯
Breeze ChMS and Veracross charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Breeze ChMS and Veracross lack auction, raffle, and ticketing capabilities. Zeffy includes everything you need to run campaigns without buying separate tools.
🤝
Breeze ChMS and Veracross offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Breeze ChMS's $72/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting powerful CRM tools, automated receipts, and donor insights.
Zeffy is built specifically for nonprofits with integrated donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns. Veracross focuses on schools and lacks payment processing, requiring expensive third-party tools that eat into your budget.
Yes, plus more. Zeffy includes donor management, online giving, event ticketing, auctions, and email marketing in one platform. You get advanced features like automated workflows and detailed analytics without paying monthly fees or transaction costs.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, you get donor tracking, automated receipts, and giving insights for free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy includes built-in payment processing and donation forms, unlike Veracross which requires expensive third-party tools. You get donor management, online giving, and detailed analytics in one platform without monthly fees or transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
