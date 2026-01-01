Breeze ChMS works well for churches and Tessitura serves arts organizations, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Tessitura
Breeze ChMS and Tessitura charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy gives you donor management, online giving, and email tools with zero fees.
Breeze ChMS lacks auction and raffle tools, while Tessitura requires separate software. Zeffy includes everything you need for complete campaigns.
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, Tessitura starts at $8,000/month. Zeffy launches in minutes with no monthly costs or setup requirements.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Breeze ChMS at $72/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting comprehensive donor tracking, automated receipts, and detailed giving reports.
Tessitura costs $8,000+ monthly with complex setup requirements that overwhelm small teams. Zeffy provides the same donor management capabilities completely free, with simple setup that takes minutes instead of months of technical configuration.
Yes, and more affordably. Zeffy tracks donor history, manages pledges, sends automated thank-you emails, and generates tax receipts without monthly fees. Donors can optionally leave voluntary contributions to support our platform.
Tessitura costs $8,000+ monthly with complex technical setup that requires IT support. Zeffy provides the same donor tracking, giving reports, and relationship management completely free. You get professional donor management without the enterprise price tag or technical headaches.
Breeze ChMS charges $72/month plus card processing fees that eat into your donations. Zeffy offers comprehensive donor management with automated receipts, pledge tracking, and detailed reports at zero cost. Donors can optionally leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
