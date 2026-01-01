Breeze ChMS focuses on churches while Sumac serves broader nonprofits, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you can track relationships and grow support without losing donations to platform costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Sumac
Breeze charges $72/month plus card fees, Sumac adds monthly fees on top of processing costs. Zeffy charges zero fees and donors can leave voluntary contributions.
Breeze and Sumac track donors but can't run auctions, raffles, or peer-to-peer campaigns. Zeffy handles all your fundraising in one place.
Breeze and Sumac limit support by plan tier and business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Breeze ChMS's $72/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting robust CRM features, automated receipts, and comprehensive donor tracking.
While Sumac charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy provides complete fundraising tools at zero cost. You get peer-to-peer campaigns, event ticketing, online stores, and auction management that Sumac lacks, all without eating into your donations.
Yes, and more. Zeffy combines donor management, payment processing, event management, and fundraising campaigns in one platform. Unlike these competitors, you get advanced features like Apple Pay, ACH transfers, and automated donor journeys without any fees.
Zeffy gives you everything these platforms offer plus advanced fundraising tools they lack. While Breeze ChMS and Sumac focus mainly on donor tracking, Zeffy adds peer-to-peer campaigns, auction management, event ticketing, and online stores. Best of all, you pay zero fees while they charge monthly subscriptions plus transaction costs.
Unlike Breeze ChMS's $72/month plus card fees or Sumac's monthly fees plus transaction costs, Zeffy charges nothing. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but your organization keeps 100% of donations. No hidden fees, no monthly bills, no transaction charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
