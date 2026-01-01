Breeze ChMS focuses on church management while StratusLive offers nonprofit CRM solutions, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Stratus Live
{💰}
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, StratusLive costs $99/month plus fees. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
{🎟️}
Run auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns with Zeffy. Breeze ChMS and StratusLive only track donors without fundraising event capabilities.
{🧰}
Zeffy includes payment processing, event ticketing, and online stores. Breeze ChMS and StratusLive require third-party integrations that add costs.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on all donations, while Breeze ChMS charges $72/month plus transaction fees on every gift. You keep 100% of donations and get advanced features like automated thank-you emails and donor segmentation.
Unlike StratusLive's $99/month plus processing fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get peer-to-peer fundraising, event ticketing, and online stores that StratusLive doesn't offer, all without eating into your mission funds.
Yes! While Breeze ChMS and StratusLive focus mainly on donor tracking, Zeffy provides a complete fundraising platform. Run auctions, sell raffle tickets, manage memberships, and process all payment types without any platform fees cutting into your donations.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or transaction costs. While Breeze ChMS charges $72/month and StratusLive costs $99/month plus processing fees, you get donor tracking, automated thank-you emails, and detailed giving reports at zero cost.
Monthly software fees eat into your mission funds. Zeffy's donor management is completely free, with donors having the option to leave a voluntary contribution. You get the same CRM features without budget constraints holding back your impact.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
