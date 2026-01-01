Breeze ChMS and Salesforce help you track donors and manage church data, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online giving, event registration, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Salesforce
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while Salesforce charges $60/user/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees.
Breeze ChMS and Salesforce track donors but can't run raffles, auctions, or sell tickets. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Breeze ChMS and Salesforce require third-party integrations for payments. Zeffy works immediately with built-in donation forms and processing.
Zeffy believes nonprofits should keep every dollar they raise. While Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and Salesforce runs $60/user/month, we offer complete donor management with zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our mission.
Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and giving analytics without the complexity or cost of enterprise systems. You get everything you need to build lasting donor relationships without paying monthly fees or hiring IT staff to manage integrations.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees on every gift. You get donation forms, payment processing, and donor tracking all in one platform without eating into your fundraising.
Salesforce costs $60/user/month plus requires separate payment processors with additional fees. Zeffy gives you everything you need for donor management at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Unlike Breeze ChMS or Salesforce, Zeffy combines donor tracking, payment processing, and fundraising tools with zero platform fees. You keep 100% of donations while getting features that typically require expensive integrations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
