Breeze ChMS and ProDon help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Pro Don
💰
Breeze ChMS and ProDon charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Breeze ChMS and ProDon focus on donor databases but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy includes everything you need to run campaigns.
🚀
Breeze ChMS and ProDon require complex setup and technical knowledge. Zeffy gets you fundraising in minutes with simple, ready-to-use tools.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Breeze's $72/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting comprehensive CRM tools designed specifically for nonprofits.
Zeffy provides all-in-one fundraising tools at zero cost, while ProDon charges monthly fees plus transaction costs. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management without the complex setup or ongoing expenses.
Zeffy eliminates the choice between affordability and functionality. While competitors charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor management, payment processing, and fundraising tools with zero fees to your organization.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or transaction costs. While Breeze charges $72/month plus card fees and ProDon stacks monthly fees with processing costs, you get donor tracking, giving history, and automated receipts at zero cost.
Nonprofits choose Zeffy because we eliminate the trade-off between powerful features and affordability. You get donor CRM, online giving forms, event management, and detailed reporting without paying monthly subscriptions or losing money to transaction fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
