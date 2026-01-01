Breeze ChMS and Planning Center help you manage church operations, but monthly fees add up quickly for growing congregations. Zeffy gives you donor management, online giving, event registration, and member communication tools — all with zero fees so every dollar from your community stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Planning Center
💯
Breeze ChMS and Planning Center charge $72+ monthly plus card fees. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero platform fees.
🧰
Breeze ChMS and Planning Center lack auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Zeffy provides complete fundraising capabilities in one platform.
💸
Breeze ChMS and Planning Center require separate payment processors and monthly subscriptions. Zeffy includes everything with donor-supported funding.
Zeffy gives you complete donor management without the $72/month fees that Breeze ChMS charges. Track donor history, send automated receipts, and build relationships through our CRM - all at zero cost to your organization.
Unlike Planning Center's monthly subscription plus card fees, Zeffy offers full donor management and fundraising tools for free. Create donation forms, track giving patterns, and engage supporters without any platform costs.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Breeze ChMS charges $72/month plus card fees. You get online donation forms, donor tracking, and automated receipts without any subscription costs or transaction fees.
Unlike Planning Center's monthly fees plus card fees, Zeffy provides full fundraising tools at zero cost. Create donation campaigns, sell event tickets, and manage donors without paying subscription or processing fees.
Yes. While Breeze ChMS and Planning Center focus on internal church operations, Zeffy specializes in fundraising. You get online stores, peer-to-peer campaigns, and event ticketing that these platforms don't offer.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice