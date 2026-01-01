Breeze ChMS focuses on church management while Neon One offers broader nonprofit tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation to grow your ministry or mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Neon One
💯
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while Neon One starts at $50/month plus 2.9% transaction fees. Zeffy charges zero fees on all donations.
🎟️
Breeze ChMS lacks auction and raffle tools, while Neon One charges fees on every ticket sold. Zeffy includes all fundraising features at no cost.
🤝
Breeze ChMS and Neon One limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on all donations, while Breeze ChMS charges $72/month plus transaction fees. You keep 100% of every gift with Zeffy's donor tracking, automated receipts, and detailed reporting.
Unlike Neon One's $50+ monthly fees plus 2.9% transaction costs, Zeffy charges zero fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you receive every dollar donated to your cause.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles with no monthly fees or transaction charges. Breeze and Neon One charge for these features separately.
Yes, Zeffy charges zero fees on donations, memberships, and events. While Breeze ChMS costs $72/month plus transaction fees and Neon One charges $50+ monthly plus 2.9% per gift, you keep every dollar donated through Zeffy.
Zeffy includes donor profiles, giving history, automated receipts, and detailed reports at no cost. Unlike Breeze and Neon One's paid tiers, you get complete donor management without monthly fees or per-transaction charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice