Breeze ChMS focuses on churches while LiveImpact serves nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Live Impact
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, and LiveImpact charges $150/month plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar for your mission.
Breeze ChMS and LiveImpact track donors but can't process payments or run events. Zeffy handles donations, raffles, auctions, and ticketing in one platform.
Breeze ChMS and LiveImpact limit support to business hours with response delays. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost. While Breeze ChMS ($72/month) and LiveImpact ($150/month) charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy gives you complete donor tracking, automated receipts, and fundraising tools without any platform fees eating into your mission budget.
Breeze ChMS costs $72/month plus transaction fees, LiveImpact charges $150/month plus processing costs. Zeffy provides the same donor management capabilities plus integrated payment processing with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to cover processing costs, keeping 100% of your donations.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Breeze ChMS costs $72/month plus transaction fees. You get comprehensive donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without any monthly charges eating into your budget.
Unlike LiveImpact's $150/month fee plus transaction costs, Zeffy provides complete fundraising tools at zero cost. You can run campaigns, process donations, and manage donors without platform fees reducing your impact.
Yes. While Breeze ChMS and LiveImpact lack integrated payment processing, Zeffy handles all major payment methods including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to cover processing costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
